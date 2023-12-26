Заболеваемость ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла почти на 60%
Средний показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю увеличился в Санкт-Петербурге на 58,7%, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Большая часть заболевших в городе столкнулись с аденовирусами, метапневмовирусами, сезонными коронавирусами и риновирусами. В ведомстве также отмечают, что заболеваемость гриппом среди населения достигла 10%.
Превышение недельного эпидпорога фиксируется в Санкт-Петербурге третью неделю подряд. С 20 декабря в городе рекомендуется соблюдать масочный режим.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщали, что число обращений жителей столицы за медицинской помощью полностью соответствует эпидемическому сезону, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru