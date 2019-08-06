За восемь лет в Москве планируют открыть еще 26 станций метро

Власти российской столицы намерены увеличить территорию подземного транспорта на 26 станций. Согласно планам, все станции откроются до 2027 года, пишет Вечерняя Москва.

Отмечается, что такую информацию предоставил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, линии метро протянут в направлении Рублево-Архангельское и Бирюлево.

Представитель московской власти также заявил, что технические расчеты уже ведутся, в частности, к грандиозной стройке привлечены китайские специалисты.

Хуснуллин добавил, что за эти восемь лет планируется построить еще четыре депо, пишет издание.

