За сутки в России выявили 27 022 новых случая COVID-19
20 декабря 202111:40
В России подтвердили 27 022 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 27 967 заболевших, напоминает «Свободная пресса».
За минувшие 24 часа медики выписали 30 059 пациентов с COVID-19. При этом, по данным оперштаба, от заболевания за сутки скончались 1 019 россиян.
С начала пандемии в России зарегистрировали 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222 пациента.
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Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru