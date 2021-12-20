За сутки в России выявили 27 022 новых случая COVID-19

Днем ранее в стране выявили 27 967 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

За минувшие 24 часа медики выписали 30 059 пациентов с COVID-19. При этом, по данным оперштаба, от заболевания за сутки скончались 1 019 россиян.

С начала пандемии в России зарегистрировали 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222 пациента.

