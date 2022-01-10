За сутки в России выявили 15 830 случаев коронавируса

В России зарегистрировали 15 830 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 после новогодних выходных

Днем ранее в стране выявили 16 246 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии было подтверждено 10 666 679 случаев заболевания.

По данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 19 890 человек, число выздоровевших с начала пандемии достигло 9 706 802.

При этом за последние сутки медики зарегистрировали 741 смерть от коронавируса. Всего скончались 316 904 человека.

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ФОТО: РИА Новости
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