За сутки в России выявили 15 830 случаев коронавируса
В России зарегистрировали 15 830 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране выявили 16 246 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии было подтверждено 10 666 679 случаев заболевания.
По данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 19 890 человек, число выздоровевших с начала пандемии достигло 9 706 802.
При этом за последние сутки медики зарегистрировали 741 смерть от коронавируса. Всего скончались 316 904 человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- За сутки в России выявили 15 830 случаев коронавируса
- Путин: В Казахстане применялись «майданные технологии»
- Путин отметил мужество президента Казахстана Токаева
- Путин: Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно
- Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
- Полковника Комитета нацбезопасности Казахстана обнаружили мертвым в Нур-Султане
- Врио губернатора Владимирской области Авдеев заразился коронавирусом
- Токаев: Бандиты в Казахстане имели численное преимущество
- Токаев заявил о попытке госпереворота в Казахстане
- Брошенного младенца нашли в коробке в Новосибирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru