Ярмарку «Москва» и будущий паркинг соединят мостом

Пешеходный мост через улицу Перерва построят между торгово-ярмарочным комплексом «Москва» и будущим паркингом в районе Люблино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, паркинг появится на месте открытого парковочного пространства. Строительство моста будет вестись на средства инвестора.

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Для реализации проекта были утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Председатель Москомархитектуры отметила, что комплексное развитие таких крупных торговых объектов должно учитывать комфорт посетителей, создание продуманной инфраструктуры и заранее предусмотренных маршрутов передвижения.

Паркинг будет связан с основным зданием комплекса и разместится на общем участке площадью 7,5 гектара. Высота его не будет превышать 12 метров.

Ранее сообщалось, что станция «Корниловская» новой Троицкой линии Московского метрополитена построена на две трети.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МоскваСтроительство

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