Ярмарку «Москва» и будущий паркинг соединят мостом
Пешеходный мост через улицу Перерва построят между торгово-ярмарочным комплексом «Москва» и будущим паркингом в районе Люблино, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, паркинг появится на месте открытого парковочного пространства. Строительство моста будет вестись на средства инвестора.
Для реализации проекта были утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Председатель Москомархитектуры отметила, что комплексное развитие таких крупных торговых объектов должно учитывать комфорт посетителей, создание продуманной инфраструктуры и заранее предусмотренных маршрутов передвижения.
Паркинг будет связан с основным зданием комплекса и разместится на общем участке площадью 7,5 гектара. Высота его не будет превышать 12 метров.
Ранее сообщалось, что станция «Корниловская» новой Троицкой линии Московского метрополитена построена на две трети.
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