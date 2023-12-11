Ярмарку «Москва» и будущий паркинг соединят мостом

Для реализации проекта были утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Председатель Москомархитектуры отметила, что комплексное развитие таких крупных торговых объектов должно учитывать комфорт посетителей, создание продуманной инфраструктуры и заранее предусмотренных маршрутов передвижения.

Паркинг будет связан с основным зданием комплекса и разместится на общем участке площадью 7,5 гектара. Высота его не будет превышать 12 метров.

Ранее сообщалось, что станция «Корниловская» новой Троицкой линии Московского метрополитена построена на две трети.

