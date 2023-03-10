«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный график с возможностью работы за рубежом

У компании имеются офисы более чем в 20 городах мира, в том числе в Казахстане, Швейцарии, Израиле, Нидерландах, Китае, США, Чехии, а также в Сербии, Армении, Узбекистане, Киргизии и Турции.

По данным Bloomberg на конец ноября 2022 года, более 10% из 19 тыс. сотрудников «Яндекса» уехали из России на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года.

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza ранее назвали причины снижения спроса на работу в России, передает НСН.



