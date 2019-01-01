Ялту назвали лучшим местом для курортных романов

Российские туристы назвали лучшее место для курортных романов. Согласно опросу, проведённому сервисом бронирования жилья Tvil.ru, им оказалась Ялта. Именно это курортный город вспомнил 41% опрошенных. Затем следуют Сочи и Витязево под Анапой. Кроме того, в топ-5 вошли Геленджик и Феодосия.

Ранее НСН писала, что власти Крыма фиксируют повышенный интерес к курортам полуострова со стороны украинских туристов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что на границе с Украиной в очередной раз фиксируется рост очередей.

Также Черняк добавил, что курорты полуострова по-прежнему являются «самым известным, популярным и реальным местом отдыха» для жителей Украины.

Как пишет КИА, ранее в июне рост числа туристов из Украины зафиксировали в погрануправлении ФСБ. В частности, сообщалось, что в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек.



