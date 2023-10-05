Xiaomi рассказала об устранении сбоя на серверах, задевшего устройства в России
Компания Xiaomi устраняет сбой на серверах, затронувший многие устройства в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу техподдержки.
«Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать. Как долго это может занять времени у нас, информации пока не предоставлено», — заявили корреспонденту агентства.
Как отметили в компании, сбой был массовым, и неполадки на серверах могли задеть все устройства «в каком-то определенном регионе».
Ранее россияне начали массово жаловаться на сбой в работе системы Mi Home и неполадки с техникой Xiaomi, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru