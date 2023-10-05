Xiaomi рассказала об устранении сбоя на серверах, задевшего устройства в России

«Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать. Как долго это может занять времени у нас, информации пока не предоставлено», — заявили корреспонденту агентства.

Как отметили в компании, сбой был массовым, и неполадки на серверах могли задеть все устройства «в каком-то определенном регионе».

Ранее россияне начали массово жаловаться на сбой в работе системы Mi Home и неполадки с техникой Xiaomi, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

