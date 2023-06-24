Wildberries удалит всю продукцию с символикой ЧВК «Вагнер»

Маркетплейс Wildberries в ближайшее время удалит с площадки товары с символикой «Вагнера», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«Раскол и предательство»: ЧВК «Вагнер» вышло из-под контроля

Также отмечается, что на данный момент компания уже начала скрывать товары со своей витрины.

Ранее утром глава «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об «ошибочности» заявлений Путина о предательстве Родины и отказался «идти с повинной». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ОнлайнЧВК "Вагнер"

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