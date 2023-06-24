Wildberries удалит всю продукцию с символикой ЧВК «Вагнер»

Также отмечается, что на данный момент компания уже начала скрывать товары со своей витрины.

Ранее утром глава «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об «ошибочности» заявлений Путина о предательстве Родины и отказался «идти с повинной». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

