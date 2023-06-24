Wildberries удалит всю продукцию с символикой ЧВК «Вагнер»
24 июня 202313:29
Маркетплейс Wildberries в ближайшее время удалит с площадки товары с символикой «Вагнера», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
Также отмечается, что на данный момент компания уже начала скрывать товары со своей витрины.
Ранее утром глава «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об «ошибочности» заявлений Путина о предательстве Родины и отказался «идти с повинной». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru