Вышла на связь пропавшая на Кольском полуострове группа школьников

Пропавшая на Кольском полуострове группа школьников вышла на связь, с ними все хорошо, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС.

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

Руководитель группы сообщил, что все живы, здоровы. По словам спасателей, группа была зарегистрирована, их перемещения отслеживали. Их «потеряли», потому что пропала сотовая связь.

Это произошло на середине маршрута. Однако из-за отсутствия связи группа не смогла доложить, что у них все хорошо.

Ранее под Красноярском нашли тело пропавшей 16-летней девушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:МЧС РФШкольники

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