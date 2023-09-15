Вышел трейлер картины «Дух Байкала», премьера состоится 19 октября

Фильм рассказывает историю отца и сына, которые ехали на зимнюю рыбалку, но попали в пургу и потерялись на льду самого большого озера. На помощь им приходят таинственные силы Байкала, которые также помогут героям сблизиться и обрести друг друга. Главные роли в картине Михаила Расходникова сыграли Мосэ Куртанидзе и юный Илья Рязанов.

Кинопрокатная компания «Русский репортаж» ранее объявила, что последний фильм 82-летнего Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре. Уточняется, что в российском прокате картину, созданную по мотивам книги «Как поживаете?» писателя Ёсино Гэндзабуро, назвали «Мальчик и птица».

Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

