Вышел трейлер картины «Дух Байкала», премьера состоится 19 октября
Россияне увидят картину «Дух Байкала» на больших экранах 19 октября. Приключенческий фильм для всей семьи покажет компания Russian World Vision. Накануне состоялась премьера трейлера картины.
Фильм рассказывает историю отца и сына, которые ехали на зимнюю рыбалку, но попали в пургу и потерялись на льду самого большого озера. На помощь им приходят таинственные силы Байкала, которые также помогут героям сблизиться и обрести друг друга. Главные роли в картине Михаила Расходникова сыграли Мосэ Куртанидзе и юный Илья Рязанов.
Кинопрокатная компания «Русский репортаж» ранее объявила, что последний фильм 82-летнего Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре. Уточняется, что в российском прокате картину, созданную по мотивам книги «Как поживаете?» писателя Ёсино Гэндзабуро, назвали «Мальчик и птица».
Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.
Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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