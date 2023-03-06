Вышел первый трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Студия Paramount Pictures опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер нового полнометражного мультфильма о Черепашках-ниндзя.

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Сюжет картины покажет, как люди узнают о существовании супергеройских Черепашек. Главные герои мультфильма продолжат бороться с преступностью Нью-Йорка.

Отмечается, что премьера картины планируется на 4 августа 2023 года. Постановщиком нового мультфильма стал Джефф Роу, продюсер ленты - Сет Роген, ответственный за сценарий «Черепашек» - Брендан О`Брайен.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» может в течение трех лет заместить контент ушедших из России западных кинокомпаний.

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ФОТО: скрин с youtube.com
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