Вышел первый трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
Студия Paramount Pictures опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер нового полнометражного мультфильма о Черепашках-ниндзя.
Сюжет картины покажет, как люди узнают о существовании супергеройских Черепашек. Главные герои мультфильма продолжат бороться с преступностью Нью-Йорка.
Отмечается, что премьера картины планируется на 4 августа 2023 года. Постановщиком нового мультфильма стал Джефф Роу, продюсер ленты - Сет Роген, ответственный за сценарий «Черепашек» - Брендан О`Брайен.
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» может в течение трех лет заместить контент ушедших из России западных кинокомпаний.
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