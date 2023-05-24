Выпускной в Парке Горького в Москве пройдёт 24 июня

Отмечается, что для выпускников уже открыта электронная регистрация, для остальных посетителей в этот день парк будет закрыт.

Ранее в комитете по образованию Санкт-Петербурга заявили, что никаких особых ковидных мер на выпускных контролирующие органы вводить не собираются, сообщают «Невские новости».