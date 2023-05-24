Выпускной в Парке Горького в Москве пройдёт 24 июня
24 мая 202313:52
Выпускной в Парке Горького в Москве пройдёт 24 июня, сообщает Telegram-канал «Мослента».
Отмечается, что для выпускников уже открыта электронная регистрация, для остальных посетителей в этот день парк будет закрыт.
Ранее в комитете по образованию Санкт-Петербурга заявили, что никаких особых ковидных мер на выпускных контролирующие органы вводить не собираются, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru