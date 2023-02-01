«Вымираем по плану»: Спад рождаемости в России был предсказан 10 лет назад
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко сказал в пресс-центре НСН, что предпринимать меры нужно было еще в 2014 году.
Серьезный спад рождаемости был предсказан демографами еще десять лет назад, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.
«Демографы говорили, что будет спад рождаемости, еще десять лет назад. В докладе 2014 года об этом сообщалось, заголовок был «через десять лет будет поздно». Оценки на 2023 год до миллиона сходятся, если не брать численность Крыма. Так что, извините, но все по плану, вымираем по плану», - сказал он.
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми до 10 февраля 2023 года. Рождаемость в России продолжила падение, в первом полугодии 2022 года она сократилась на 6,3%, сообщает Росстат. В 2021 году родились только 1,3 миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет.
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