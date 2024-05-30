Выездную студию «НАШЕго Радио» посетит губернатор Новгородской области

В пятницу, 31 мая, выездную студию шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» посетит губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» временно переехали в Великий Новгород. В ближайшие два дня Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков будут проводить прямые включения с главной площади города в рамках фестиваля молодого кино «Новое движение».

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В последний день весны они поговорят с чиновником как о житейском, так и об искусстве.

Вместе с ведущими «НАШЕго Радио» в Великий Новгород приехал и солидный десант музыкантов. Например, со сцены прозвучат хиты проекта «Горшенев», и, конечно, группы «Кукрыниксы» в исполнении Алексея Горшенева и его музыкального коллектива. Найк Борзов споет любимые миллионами россиян песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» и другие. Предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из хитов группы «Смысловые галлюцинации» и лучших сольных песен.

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