Выдворенному из Латвии пенсионеру предоставили жилье в Калининграде

Выдворенному из Латвии 82-летнему пенсионеру Борису Каткову руководство Калининградской области выделило двухкомнатную служебную квартиру. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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По словам самого Каткова, он уже подписал необходимые документы. Жилье находится недалеко от университета, где трудится Катков.

При этом пенсионер добавил, что он не может приобрести квартиру в собственность, поскольку имеет дом в Латвии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств.

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ФОТО: ТАСС / Виталий Невар
ТЕГИ:ПенсионерыЖильеКалининград

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