Выдворенному из Латвии пенсионеру предоставили жилье в Калининграде

По словам самого Каткова, он уже подписал необходимые документы. Жилье находится недалеко от университета, где трудится Катков.

При этом пенсионер добавил, что он не может приобрести квартиру в собственность, поскольку имеет дом в Латвии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств.

