Выдворенному из Латвии пенсионеру предоставили жилье в Калининграде
Выдворенному из Латвии 82-летнему пенсионеру Борису Каткову руководство Калининградской области выделило двухкомнатную служебную квартиру. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам самого Каткова, он уже подписал необходимые документы. Жилье находится недалеко от университета, где трудится Катков.
При этом пенсионер добавил, что он не может приобрести квартиру в собственность, поскольку имеет дом в Латвии.
Ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения о мерах по репатриации соотечественников при их незаконной депортации из зарубежных, в том числе недружественных государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru