Ввоз озоноразрушающих веществ в Россию временно приостановлен
В России введено временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. Как уточняет АГН Москва, запрет будет действовать с 7 сентября по 31 декабря этого года.
Поясняется, что цель такого ограничния - обеспечение охраны озонового слоя атмосферы, а также выполнение обязательств России по Венской конвенции.
В справке к документу уточняется, что существует специальный порядок ежегодного расчета того, в каких объемах может производиться озоноразрушающее вещество в России, а также количества конкретных веществ в допустимом объеме их потребления.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Названа причина ухудшения прогноза по росту реальных доходов россиян
- Россия и Украина определили дату обмена заключенными
- Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн
- Мировые новости на завтрак: Последствия саммита G7 и первый суд Boeing
- Попытка №2. Как робота Фёдора на МКС доставляли