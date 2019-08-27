Ввоз озоноразрушающих веществ в Россию временно приостановлен

В России введено временное ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. Как уточняет АГН Москва, запрет будет действовать с 7 сентября по 31 декабря этого года.

Поясняется, что цель такого ограничния - обеспечение охраны озонового слоя атмосферы, а также выполнение обязательств России по Венской конвенции.

В справке к документу уточняется, что существует специальный порядок ежегодного расчета того, в каких объемах может производиться озоноразрушающее вещество в России, а также количества конкретных веществ в допустимом объеме их потребления.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.





