ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78,9%
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 0,1% и составил 78,9%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,6% опрошенных (-0,6% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 34,4% респондентов (+0,7%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (26,8% граждан, -5,2%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (17,2% опрошенных, +0,1%).
Деятельность главы государства положительно оценивают 74,7% россиян (-0,1%), правительства - 48,7% респондентов (+0,1%).
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 65% россиян считают День Победы самым важным праздником, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия слезла с нефтегазовой иглы
- Путин заявил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону
- Путин объяснил «небольшой» дефицит бюджета России
- Путин рассказал о борьбе с бедностью в России
- Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму
- Путин: ВВП в апреле вырос на 3,3%, стратегия сработала
- Путин: Безработица 3,3% - такой низкой она не была никогда в нашей истории
- ЕС не одобрит мирный план Африки, если он предлагает заморозку конфликта
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78,9%
- Польша планирует представить отчет о репарациях от России до осени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru