ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78,9%

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос на 0,1% и составил 78,9%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,6% опрошенных (-0,6% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 34,4% респондентов (+0,7%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (26,8% граждан, -5,2%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (17,2% опрошенных, +0,1%).

Деятельность главы государства положительно оценивают 74,7% россиян (-0,1%), правительства - 48,7% респондентов (+0,1%).

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 65% россиян считают День Победы самым важным праздником, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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