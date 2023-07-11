ВЦИОМ: Россияне назвали достойный труд главной национальной целью
Достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство названы важнейшими национальными целями России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, телефонные интервью проходили 14-17 июня. Итоги исследования взвешены по социально-демографическим параметрам.
Так, наиболее высокие индексы важности среди россиян получили достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (средний индекс — 84,4 пункта), комфортная и безопасная среда (83,2 п.), возможности для самореализации, развития талантов (82,7 п.). Также россияне отмечали важность сохранения населения, здоровья и благополучия (80,6 п.) и цифровой трансформации (76,1 п.).
Говоря об отдельных направлениях в рамках национальных целей, россияне назвали самыми важными повышение доходов и пенсий (95,1 п.), качества общего образования (92,5 п.), поддержку талантов (91,7 п.).
Респонденты заявили о наиболее эффективных положительных изменениях в цифровой трансформации (49,5 п.), возможностях для самореализации, развития талантов (45,2 п.), в области комфортной и безопасной среды (37,8 п.).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru