ВЦИОМ: Россияне назвали достойный труд главной национальной целью

Специалисты опросили 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, телефонные интервью проходили 14-17 июня. Итоги исследования взвешены по социально-демографическим параметрам.

Так, наиболее высокие индексы важности среди россиян получили достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (средний индекс — 84,4 пункта), комфортная и безопасная среда (83,2 п.), возможности для самореализации, развития талантов (82,7 п.). Также россияне отмечали важность сохранения населения, здоровья и благополучия (80,6 п.) и цифровой трансформации (76,1 п.).

Говоря об отдельных направлениях в рамках национальных целей, россияне назвали самыми важными повышение доходов и пенсий (95,1 п.), качества общего образования (92,5 п.), поддержку талантов (91,7 п.).

Респонденты заявили о наиболее эффективных положительных изменениях в цифровой трансформации (49,5 п.), возможностях для самореализации, развития талантов (45,2 п.), в области комфортной и безопасной среды (37,8 п.).

