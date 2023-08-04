ВЦИОМ: Путину доверяют более 77 процентов россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июля вырос на 0,6% и составил 77,4%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,8% опрошенных (-0,1% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31% респондентов (-1,3%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (28,9% граждан, -0,8%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (15,4% опрошенных, -0,1%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (8% россиян, +0,2%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 73,6% россиян (+0,4%), правительства - 48,6% респондентов (+0,1%).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что граждане России считают свою страну самой справедливой в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru