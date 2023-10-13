ВЦИОМ: Путину доверяют 78% российских граждан
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю со 2 по 8 октября вырос на 1,3% и составил 78,3%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,2% опрошенных (+1% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31,9% респондентов (+2,4%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (27,4% граждан, -0,7%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (16,7% опрошенных, +1,8%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,3% россиян, -0,2%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 74,9% россиян (+1,3%), правительства - 49,4% респондентов (+1,2%).
Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что около 20 млн россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в России событий за последние пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru