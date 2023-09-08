ВЦИОМ: Путину доверяют 77 процентов россиян
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 0,5% и составил 77,1%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60,5% опрошенных (+0,3% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 33,6% респондентов (+2,3%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (29% граждан, -2,6%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (15,7% опрошенных, -0,7%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (6,6% россиян, -1%).
Отмечается, что в спонтанном рейтинге доверия лидирует Владимир Путин (35,5%), далее идут Михаил Мишустин (15,4%) и глава МИД Сергей Лавров (12,6%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 73,6% россиян, правительства - 51% респондентов (+0,3%).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru