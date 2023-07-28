ВЦИОМ: Путину доверяют 76,8 процентов россиян

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю снизился на 0,5% и составил 76,8%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 59,9% опрошенных (-0,4% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 32,3% респондентов (-1,3%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (29,7% граждан, +2,4%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (15,5% опрошенных, -0,7%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,8% россиян, -0,4%).

Положительно деятельность главы государства оценивают 73,2% россиян (-1,2%), правительства - 48,5% респондентов (-1,3%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что среди современников россияне больше всего гордятся президентом Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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