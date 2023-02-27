ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в поддержку СВО

Россияне оказались удовлетворены митинг-концертом 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: Путину доверяют более 79% россиян

Мероприятие прошло в поддержку специальной операции на Украине. В митинг-концерте принял участие президент Владимир Путин.

Подобные мероприятия важны для участников СВО и членов их семей. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных .

76% респондентов полагают, что митинг-концерт «в целом следовало проводить». С ответом затруднились лишь 8% участников исследования.

У 65% опрошенных мероприятие в «Лужниках» вызвало «очень положительные эмоции».

По данным ВЦИОМ, послание Владимира Путина Федеральному собранию считают искренним 78% россиян. Мероприятие назвали интересным 82% респондентов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингСпецоперацияВладимир Путин
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