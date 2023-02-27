ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в поддержку СВО
Россияне оказались удовлетворены митинг-концертом 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Мероприятие прошло в поддержку специальной операции на Украине. В митинг-концерте принял участие президент Владимир Путин.
Подобные мероприятия важны для участников СВО и членов их семей. Такого мнения придерживаются 79% опрошенных .
76% респондентов полагают, что митинг-концерт «в целом следовало проводить». С ответом затруднились лишь 8% участников исследования.
У 65% опрошенных мероприятие в «Лужниках» вызвало «очень положительные эмоции».
По данным ВЦИОМ, послание Владимира Путина Федеральному собранию считают искренним 78% россиян. Мероприятие назвали интересным 82% респондентов, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Пробка в 14 километров образовалась на трассе «Екатеринбург – Пермь»
- Минтранс анонсировал кратное увеличение числа авиарейсов в Китай
- ROCK FM запускает нашествие на радийный рынок Санкт-Петербурга
- В Минобороны Украины подтвердили сосредоточение войск на границе с Приднестровьем
- «АвтоВАЗ» назвал сроки производства и продаж Lada Vesta NG
- Имущество российского бизнесмена арестовали на Украине
- США назвали легко устранимыми претензии России по ДСНВ
- ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в поддержку СВО
- СМИ: Басурин будет сотрудничать с ЧВК «Вагнер»
- Пять человек оказались в больнице после употребления шаурмы в Туле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru