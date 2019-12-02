ВЦИОМ: Более половины граждан довольны ситуацией в стране

Однако вместе с тем социологи зафиксировали и рост недовольства среди граждан. В этот раз их оказалось 35%, тогда как в 2017 году этот показатель находился на отметке в 23%.

Практически половина граждан (48%) поделилась, что обеспокоена и встревожена будущим. Причем 26% респондентов все же смотрят в будущее с оптимизмом.

Ранее НСН писала, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Кроме того, социологи выяснили, что большее число опрошенных, а именно 40%, хотели бы видеть себя гражданами современной России.