ВЦИОМ: 16% россиян заявили, что у них нет друзей

Специалисты провели опрос и выяснили, что у 79% респондентов есть друзья, у 16% их нет.

«Женщины чаще, чем мужчины, говорят, что у них есть друзья (81% vs. 77%); с возрастом люди все больше говорят об отсутствии друзей (7% среди 18-24-летних и 19% в группе старше 45 лет)», — отмечается в результатах исследования.

Друзья есть у 82% россиян с высшим или неполным высшим образованием и у 58% респондентов с неполным средним образованием. Также эксперты ВЦИОМ выяснили, что у большинства граждан с хорошим материальным положением имеется свой круг приятелей, в отличие от россиян с материальными трудностями (80% против 68%).

Кроме того, в ходе опроса стало известно, что у активных интернет-пользователей друзья есть чаще, чем у любителей телевизора (86 и 66 процентов соответственно).

