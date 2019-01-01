Всё больше москвичей приобретают жилье в Новой Москве

Новая Москва стала территорией, привлекательной для жизни москвичей. Об этом говорят данные социологических опросов, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, важную роль в популяризации жилья в Новой Москве сыграло высокое качество строящихся домов.

«Совсем недавно Новая Москва воспринималась как нечто далёкое и непонятное. Однако уже сегодня у большинства москвичей сформирован благоприятный образ новых территорий. Согласно социологическому опросу ВЦИОМ, около 34% жителей старой Москвы рассматривают возможность переезда в новые округа. Этому способствует и высокое качество строящегося здесь жилья, и активно развивающаяся транспортная инфраструктура — дороги, метро и трамвайные линии. Кроме того, немалую роль играет вопрос экологии, близость зеленых насаждений, парков, скверов и рек», — сказал Жидкин.

Также он отметил активное участие инвесторов в реализуемых на территории Новой Москвы проектах. По его словам, всего в развитие проектов проинвестировано 1,3 триллиона рублей.

Добавим, по данным столичного стройкомплекса, в 2018 году в Новой Москве было построено 6 детских садов, в этом году ожидается открытие такого же количества. Всего в 2019–2021 годах будет введено 28 дошкольных образовательных учреждений.

