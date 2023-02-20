Вступившего в киевскую тероборону адвоката Новикова просят лишить статуса

Признанного в России иностранным агентом адвоката Илью Новикова могут лишить статуса, передает ТАСС.

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С просьбой выступило сообщество «Адвокатская лига». Обращение направлено в Федеральную палату адвокатов, заявил основатель сообщества адвокат Игорь Вагин.

Инициаторы называют причиной обращения несоответствие действий Новикова российскому законодательству и кодексу адвокатской этики.

Новиков ранее сообщил, что вступил в территориальную оборону Киева. По его словам, он проживает на Украине в течение двух лет.

Гражданство соседней страны адвокат получил 2022 году. МВД РФ объявило его в розыск.

С 2002 по 2016 годы Новиков принимал участие в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». В 2016 году представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко.

В сентябре 2022 года стало известно о повторном лишении Эльмана Пашаева адвокатского статуса, пишет НСН.

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Фото: facebook.com/Ilya.S.Novikov
ТЕГИ:АдвокатРоссия
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