Вступившего в киевскую тероборону адвоката Новикова просят лишить статуса
Признанного в России иностранным агентом адвоката Илью Новикова могут лишить статуса, передает ТАСС.
С просьбой выступило сообщество «Адвокатская лига». Обращение направлено в Федеральную палату адвокатов, заявил основатель сообщества адвокат Игорь Вагин.
Инициаторы называют причиной обращения несоответствие действий Новикова российскому законодательству и кодексу адвокатской этики.
Новиков ранее сообщил, что вступил в территориальную оборону Киева. По его словам, он проживает на Украине в течение двух лет.
Гражданство соседней страны адвокат получил 2022 году. МВД РФ объявило его в розыск.
С 2002 по 2016 годы Новиков принимал участие в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». В 2016 году представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко.
В сентябре 2022 года стало известно о повторном лишении Эльмана Пашаева адвокатского статуса, пишет НСН.
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