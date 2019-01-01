ВШЭ вошла в сотню мировых молодых вузов в рейтинге ТНЕ
Высшая школа экономики стала единственным российским вузом, вошедшим в сотню лучших в рейтинге молодых университетов Times Higher Education (THE). Как сообщается на сайте образовательного учреждения, вуз занял 60 место, поднявшись в списке на 24 позиции.
«Хочу поздравить Высшую школу экономики с прорывом на 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education. Эта позиция не только свидетельствует о безусловном лидерстве ВШЭ среди российских университетов младше 50 лет, но и демонстрирует, что ВШЭ сегодня — один из лучших вузов мира», — заявил главный директор по знаниям ТНЕ Фил Бейти.
Напомним, в рейтинг входят вузы, созданные не более 50 лет назад, по методологии он является производной от основного рейтинга THE, публикуемого осенью. ВШЭ была создана с нуля в 1992 году, в то время как многие вузы в рейтинге отсчитывают новую историю жизни не с момента создания, а с реорганизации.
Ранее журнал Forbes составил рейтинг лучших вузов России. В первую пятёрку вошли «МИСиС», МГИМО, МФТИ, МИФИ и МГУ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутат: Государство относится к студентам как к водке
- РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан»
- Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу
- Настоящий мужчина и офицер. В Чечне рассказали о вкладе и достижениях Евкурова
- СМИ: Евкуров станет заместителем Шойгу