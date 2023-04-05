Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в начале 2024 года
5 апреля 202320:14
Всемирный фестиваль молодежи в России пройдет в феврале-марте 2024 года. Соответствующий указ подписал в среду, 5 апреля, президент Владимир Путин.
«Постановляю провести в феврале-марте 2024 года в Российский Федерации Всемирный фестиваль молодежи», - сказано в документе.
Отмечается, что указ подписан с целью развития международного молодежного сотрудничества.
В Москве 17-26 марта прошли мероприятия, посвященные «Дню святого Патрика». Для гостей выступили музыкальные коллективы, работала кельтская ярмарка, передает «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru