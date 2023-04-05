Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в начале 2024 года

Всемирный фестиваль молодежи в России пройдет в феврале-марте 2024 года. Соответствующий указ подписал в среду, 5 апреля, президент Владимир Путин.

Путин хочет провести в 2023 году в РФ Всемирный фестиваль молодежи и студентов

«Постановляю провести в феврале-марте 2024 года в Российский Федерации Всемирный фестиваль молодежи», - сказано в документе.

Отмечается, что указ подписан с целью развития международного молодежного сотрудничества.

В Москве 17-26 марта прошли мероприятия, посвященные «Дню святого Патрика». Для гостей выступили музыкальные коллективы, работала кельтская ярмарка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФестивальУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры