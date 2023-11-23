«Все по плану!»: Россия создает правовое поле для климатического регулирования  

Климатическая повестка стала главным вызовом XXI века для всего населения планеты Земля, Россия не стоит в стороне и принимает ряд мер для решения сложившихся проблем.

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В целях обеспечения выполнения международных обязательств российским правительством утвержден национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, который включает несколько этапов.

Сразу же после принятия Россией Парижского Соглашения стали подготавливаться и приниматься нормативные правовые акты, направленные на регулирование вопросов в этой сфере.

Так, закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» закрепляет основные понятия экономических правоотношений, сопровождающихся выбросами парниковых газов, вводит в оборот новый объект гражданских (имущественных) прав – углеродную единицу (УЕ), определяет правовой статус субъектов имущественных правоотношений по поводу обращения УЕ.

Важнейшим долгосрочным документом, определяющим на длительную перспективу деятельность по снижению выбросов ПГ, является «Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

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Цель Стратегии - достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. При этом рассматриваются два сценария – инерционный и целевой, последний взят за основу.

Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики. В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода, переориентация на продукцию высокого передела, реализация мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.

Эксперты отмечают, что изменение климата, решения и действия зарубежных стран влияют на перспективу развития секторов экономики России и нуждаются в квалифицированной научной оценке с учетом критериев экологической безопасности и устойчивого социально-экономического развития.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/formirovanie-normativno-pravovogo-polya-v-sfere-klimaticheskogo-regulirovaniya

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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