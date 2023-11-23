«Все по плану!»: Россия создает правовое поле для климатического регулирования  

В целях обеспечения выполнения международных обязательств российским правительством утвержден национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, который включает несколько этапов.



Сразу же после принятия Россией Парижского Соглашения стали подготавливаться и приниматься нормативные правовые акты, направленные на регулирование вопросов в этой сфере.



Так, закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» закрепляет основные понятия экономических правоотношений, сопровождающихся выбросами парниковых газов, вводит в оборот новый объект гражданских (имущественных) прав – углеродную единицу (УЕ), определяет правовой статус субъектов имущественных правоотношений по поводу обращения УЕ.



Важнейшим долгосрочным документом, определяющим на длительную перспективу деятельность по снижению выбросов ПГ, является «Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».