Все организованные туристы прилетели из Израиля в Россию

Все организованные путешественники из России к концу минувшей недели возвратились на родину из Израиля регулярными авиарейсами. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, некоторые туристы, которые отправились в эту страну самостоятельно, остаются там, несмотря на обострение обстановки после нападения ХАМАС 7 октября.

По данным РСТ, организованных туристов – россиян в Израиле было немного - всего около 100 человек. Все, кто вернулся раньше срока, обозначенного в путёвке, получат 100% возврат средств за туры, заверил Горин.