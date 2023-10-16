Все организованные туристы прилетели из Израиля в Россию
Все организованные путешественники из России к концу минувшей недели возвратились на родину из Израиля регулярными авиарейсами. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, некоторые туристы, которые отправились в эту страну самостоятельно, остаются там, несмотря на обострение обстановки после нападения ХАМАС 7 октября.
По данным РСТ, организованных туристов – россиян в Израиле было немного - всего около 100 человек. Все, кто вернулся раньше срока, обозначенного в путёвке, получат 100% возврат средств за туры, заверил Горин.
Замглавы РСТ напомнил, что Росавиация и министерство иностранных дел открыли специальную горячую линию. Исходя из сообщений, которые на неё поступают, в том числе, составляется количество дополнительных регулярных рейсов между Россией и Израилем. Причём средняя стоимость билетов довольно высокая, и начинается от 66 тысяч рублей.
Как отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, Израиль, в первую очередь, пользуется спросом среди россиян не как туристическое направление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru