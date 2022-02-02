«Все, до свидания!»: В Госдуме поддержали лишение мигрантов гражданства за суррогатный алкоголь
Мигранты совершают огромное количество преступлений, России не нужны такие граждане, заявил Виталий Милонов.
Лишать российского гражданства нужно не только тех мигрантов, которые обвиняются в терроризме, но и тех, которые совершают грабежи, насилие, продают алкоголь детям и совершают другие серьезные преступления, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сенаторы предложили лишать российского гражданства лиц, ранее принятых в него, и депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Предложение касается тех граждан, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны.
«Полностью поддерживаю. У нас, к сожалению, в законопроекте сейчас предусмотрено очень малое количество оснований для лишения гражданства и депортации. Получается, что если человек получил гражданство и стал террористом, то мы его лишаем гражданства. А если он получил гражданство и стал просто вором и бандитом, то он остается гражданином России. На фоне огромного числа преступлений, которые совершают мигранты – надо правде в глаза смотреть. Я считаю, что гражданство нужно отбирать не только у тех, кто опасен на государственном уровне, но и у тех, кто продает алкоголь детям. Больше половины, кто продает им алкоголь – это либо иностранцы, либо люди, получившие гражданство недавно», - сказал Милонов.
Депутат отметил, что в России следовало бы проверить всех мигрантов, которые недавно получили гражданство, на причастность к преступлениям.
«Мы должны не только за терроризм, но и за другие серьезные преступления лишать гражданства. За бандитизм, грабежи, насилия. Вообще нужно сейчас частым гребнем пройти по всем этим людям, таким как в Подмосковье, которые пытались избить мужчину с ребенком. Они все практически жулики. Они все получили гражданство, используя всякие поддельные схемы и коррупционные связи. Если совершил нападение и получил гражданство недавно – значит все, до свидания! У нас собственных граждан много, мы должны о них заботиться, зачем нам брать бандитов каких-то? Пусть у нас будут ученые, специалисты, повара, сварщики. Эти граждане нам нужны. А убийцы и грабители не нужны», - резюмировал Милонов.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с НСН отмечал, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба, но пока «тлеет». По его словам, мигранты постоянно совершают нападения на россиян и устраивают массовые драки в городах.
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