«Все, до свидания!»: В Госдуме поддержали лишение мигрантов гражданства за суррогатный алкоголь

Сенаторы предложили лишать российского гражданства лиц, ранее принятых в него, и депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Предложение касается тех граждан, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны.

«Полностью поддерживаю. У нас, к сожалению, в законопроекте сейчас предусмотрено очень малое количество оснований для лишения гражданства и депортации. Получается, что если человек получил гражданство и стал террористом, то мы его лишаем гражданства. А если он получил гражданство и стал просто вором и бандитом, то он остается гражданином России. На фоне огромного числа преступлений, которые совершают мигранты – надо правде в глаза смотреть. Я считаю, что гражданство нужно отбирать не только у тех, кто опасен на государственном уровне, но и у тех, кто продает алкоголь детям. Больше половины, кто продает им алкоголь – это либо иностранцы, либо люди, получившие гражданство недавно», - сказал Милонов.