В России выросли продажи водки

Объем розничных продаж водки в России за период с января по октябрь 2022 года вырос на 6,3%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, следует из материалов Росалкогольрегулирования.

Также сообщается, что в целом объем продаж алкогольных напитков с начала года вырос на 3,5%. Продажи вина в октябре выросли на 1,8%.