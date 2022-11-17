В России выросли продажи водки
Объем розничных продаж водки в России за период с января по октябрь 2022 года вырос на 6,3%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, следует из материалов Росалкогольрегулирования.
Также сообщается, что в целом объем продаж алкогольных напитков с начала года вырос на 3,5%. Продажи вина в октябре выросли на 1,8%.
Ранее розничные продавцы алкоголя сообщили о нехватке популярных брендов. По данным РБК, к Новому году россияне могут остаться без шампанского Moët и виски Chivas Regal, которые буквально сметают с полок магазинов.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин говорил летом Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за дефицита крепких напитков и стресса россияне стали пить больше водки.
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