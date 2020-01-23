Время в пути между Москвой и Адлером планируют сократить до 16 часов

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в РЖД) намерена сократить время движения поездов между российской столицей и Адлером до 16 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию компании.

Как отмечается в презентации, это является ключевой инициативой стратегии развития ФПК. Для выполнения этой цели в компании планируют ускорить существующие поезда, а также запустить 7 новых пар поездов и 5 пар двухэтажных поездов.

Ранее 20 января сообщалось, что Финляндия планирует запустить высокоскоростной поезд с сообщением Москва-Хельсинки.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с НСН объяснил необходимость строительства в России высокоскоростных магистралей. По его мнению, для железных дорог вхождение в этот сегмент High-speed rail – вещь абсолютно принципиальная. Этот сегмент самыми хорошими темпами развивается и на Западе, и на Востоке, а в России пока совсем не развит.

