Врач спрогнозировал новую волну COVID-19 из-за штамма «омикрон»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может поднять новую волну пандемии, но она будет менее опасной. Об этом заявил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1».

По его словам, новая волна пандемии может начаться из-за того, что «омикрон» очень быстро переходит от одного человека к другому. Кондрахин отметил, что при этом легочная ткань не изменяется при новом штамме. Так, переносить вирус человек будет гораздо легче.

