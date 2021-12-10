Врач спрогнозировал новую волну COVID-19 из-за штамма «омикрон»
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может поднять новую волну пандемии, но она будет менее опасной. Об этом заявил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1».
По его словам, новая волна пандемии может начаться из-за того, что «омикрон» очень быстро переходит от одного человека к другому. Кондрахин отметил, что при этом легочная ткань не изменяется при новом штамме. Так, переносить вирус человек будет гораздо легче.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru