Врач рассказал о психических проблемах при COVID-19
У пациентов, которые болеют коронавирусом, часто возникает острый психоз. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александра Плиева.
По его словам, он происходит в 80% случаев и проявляется в агрессии, срывании масок и всей аппаратуры, попытках сопротивляться процедурам. Врач отметил, что это происходит из-за кислородной недостаточности, поэтому заболевшему необходимо проводить седативную терапию.
Плиев добавил, что в связи с этим иногда пациентов приходится переводить на ИВЛ, чтобы они себе не навредили.
Врач отметил, что пожилые люди быстрее уходят в острый психоз. По его словам, это связано с трудностью получения полноценного сна в реанимациях и с возрастными изменениями в мозге.
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