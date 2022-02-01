Врач рассказал о психических проблемах при COVID-19

У пациентов, которые болеют коронавирусом, часто возникает острый психоз. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александра Плиева.

По его словам, он происходит в 80% случаев и проявляется в агрессии, срывании масок и всей аппаратуры, попытках сопротивляться процедурам. Врач отметил, что это происходит из-за кислородной недостаточности, поэтому заболевшему необходимо проводить седативную терапию.