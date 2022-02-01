Врач рассказал о психических проблемах при COVID-19

У пациентов, которые болеют коронавирусом, часто возникает острый психоз. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александра Плиева.

По его словам, он происходит в 80% случаев и проявляется в агрессии, срывании масок и всей аппаратуры, попытках сопротивляться процедурам. Врач отметил, что это происходит из-за кислородной недостаточности, поэтому заболевшему необходимо проводить седативную терапию.

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Плиев добавил, что в связи с этим иногда пациентов приходится переводить на ИВЛ, чтобы они себе не навредили.

Врач отметил, что пожилые люди быстрее уходят в острый психоз. По его словам, это связано с трудностью получения полноценного сна в реанимациях и с возрастными изменениями в мозге.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:БольницаМедицинаВрачиПсихологияКоронавирус
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