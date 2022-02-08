Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма

«Мы ждём, что «омикрон» превратится в сезонный вирус и не будет приносить проблем», – подчеркнул Кондрахин в беседе с «Радио 1».

В то же время врач заявил, что появление новых волн заболевания коронавирусом не предвидится: вирус будет появляться и возникать как сезонный грипп или ОРВИ.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова предположила, что в 2023 году может появится новый штамм COVID-19, похожий на «омикрон».

