Врач рассказал о новой мутации омикрон-штамма
Омикрон-штамм коронавируса скорее всего превратится в сезонное заболевание. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Кондрахин объяснил, что вирусам свойственно мутировать. Врач отметил, что COVID-19 за два года изменился от уханьского варианта до «омикрона».
«Мы ждём, что «омикрон» превратится в сезонный вирус и не будет приносить проблем», – подчеркнул Кондрахин в беседе с «Радио 1».
В то же время врач заявил, что появление новых волн заболевания коронавирусом не предвидится: вирус будет появляться и возникать как сезонный грипп или ОРВИ.
Ранее врач-биофизик Нелли Соседова предположила, что в 2023 году может появится новый штамм COVID-19, похожий на «омикрон».
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