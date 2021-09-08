Врач предупредила о малоизвестном последствии COVID-19 для молодых

Молодые люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с последствиями для репродуктивных функций. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

По словам эпидемиолога, ковид вызывает повышенную свёртываемость крови, что приводит к образованию тромбов. В свою очередь, это негативно сказывается на детородных функциях организма.

«Почему сейчас очень много говорят о том, чтобы против коронавирусной инфекции прививались молодые? Потому что у молодых из-за коронавируса может происходить тромбоз мелких сосудов, которые снабжают кровью органы, отвечающие за репродуктивную функцию», - предупредила Белякова.

По данным врача, в пожилом возрасте коронавирус может привести к инфаркту или инсульту из-за тромбоза. Она также напомнила о том, что одним из опасных симптомов COVID-19 является одышка.

«Одышка говорит о том, что идёт поражение лёгочной ткани, одышка при коронавирусе указывает на пневмонию. И это самая опасная ситуация, которая может привести к трагическому исходу», – подчеркнула собеседница «Радио 1».

Ранее основной акционер компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что в борьбе с коронавирусом помогут локдаун и закрытие границ, однако к таким мерам никто прибегать не хочет.