Врач предупредила о малоизвестном последствии COVID-19 для молодых
Молодые люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с последствиями для репродуктивных функций. Об этом сообщает врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.
По словам эпидемиолога, ковид вызывает повышенную свёртываемость крови, что приводит к образованию тромбов. В свою очередь, это негативно сказывается на детородных функциях организма.
«Почему сейчас очень много говорят о том, чтобы против коронавирусной инфекции прививались молодые? Потому что у молодых из-за коронавируса может происходить тромбоз мелких сосудов, которые снабжают кровью органы, отвечающие за репродуктивную функцию», - предупредила Белякова.
По данным врача, в пожилом возрасте коронавирус может привести к инфаркту или инсульту из-за тромбоза. Она также напомнила о том, что одним из опасных симптомов COVID-19 является одышка.
«Одышка говорит о том, что идёт поражение лёгочной ткани, одышка при коронавирусе указывает на пневмонию. И это самая опасная ситуация, которая может привести к трагическому исходу», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Ранее основной акционер компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что в борьбе с коронавирусом помогут локдаун и закрытие границ, однако к таким мерам никто прибегать не хочет.
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