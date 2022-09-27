Врач из Москвы рассказала о своём добровольном решении мобилизоваться

Медицинский работник из российской столицы Жанетта Бахова решила добровольно принять участие в частичной мобилизации. Она пошла на такой шаг, чтобы оказать помощь своим коллегам – врачам на территории проведения специальной военной операции.

Об этом Бахова поведала в эфире телеканала «Москва 24». Она отметила, что уже помогала в госпитале для больных COVID-19 во время пандемии коронавируса.

По словам врача, она поддерживает тех, кто не пытается избежать призыва по мобилизации, а «остается и помогает».

Ранее власти столицы объявили о развёртывании в городе временных пунктов мобилизации. Они начали функционировать в помещениях Музея Москвы и Театра Романа Виктюка.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российские власти предупредили об отсутствии альтернативной службы при мобилизации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПризывВрачиМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры