Врач из Москвы рассказала о своём добровольном решении мобилизоваться
Медицинский работник из российской столицы Жанетта Бахова решила добровольно принять участие в частичной мобилизации. Она пошла на такой шаг, чтобы оказать помощь своим коллегам – врачам на территории проведения специальной военной операции.
Об этом Бахова поведала в эфире телеканала «Москва 24». Она отметила, что уже помогала в госпитале для больных COVID-19 во время пандемии коронавируса.
По словам врача, она поддерживает тех, кто не пытается избежать призыва по мобилизации, а «остается и помогает».
Ранее власти столицы объявили о развёртывании в городе временных пунктов мобилизации. Они начали функционировать в помещениях Музея Москвы и Театра Романа Виктюка.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российские власти предупредили об отсутствии альтернативной службы при мобилизации.
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