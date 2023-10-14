Врач Ильина назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком
Популярные блюда на завтрак — мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления — на самом деле вредят организму. Об этом рассказала врач-эндокринолог Людмила Ильина в беседе с RT.
«В них мало клетчатки и сложных углеводов, низкокалорийные, быстро перевариваются и не дают нужного насыщения», — пояснила медик.
Кроме того, неполезны для завтрака выпечка, белый хлеб и тосты, сладости, энергетические и шоколадные батончики. Как отметила Ильина, основные ингредиенты таких продуктов — пшеничная мука, сахар и трансжиры.
«Питательной ценности в них никакой, они высококалорийные, вызывают "сахарные качели" и чувство голода. Результат этого — неизбежный набор веса», — указала специалист.
Ильина также рекомендовала отказаться от свежевыжатых цитрусовых соков и фруктовых смузи на завтрак. Такие напитки лишены клетчатки, но имеют рекордное количество фруктозы, излишки которой становятся жиром, и избыточное содержание кислоты, опасное появлением гастрита.
Кроме того, врач посоветовала не употреблять на завтрак фастфуд, бутерброды с колбасой, яичницу с беконом, снеки и копчености, творожные и плавленые сырки, крепкий кофе на пустой желудок. По словам Ильиной, полезные блюда для утреннего приема пищи — цельнозерновые каши, киноа, яйца всмятку или омлет с овощами, рыба и морепродукты, нежирный творог и сыр.
«При этом кофе можно пить только после еды», — заключила врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru