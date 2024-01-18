Врач Данишевский: Умереть можно от 400 мл чистого спирта, выпитого за два часа
Доктор медицинских наук Кирилл Данишевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что употребление литра водки без закуски и отлучения в туалет почти наверняка закончится летальным исходом.
По его словам, убивает высокая концентрация спирта в организме. Так, 400 миллилитров чистого спирта являются смертельной дозой.
Такая доза может попасть в организм, если, например, выпить один литр водки или ведро пива, или четыре бутылки вина без закуски и похода в туалет в течение двух часов.
Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: трафик в Суэцком канале упал до минимума с 2021 года
- Байден: США продолжат наносить удары по мятежникам-хуситам
- Нетаньяху не поддержал создание палестинского государства
- Группа «Звери» вновь посетила Донецк
- Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора»
- СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
- Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
- Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
- В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками
- Врач Данишевский: Умереть можно от 400 мл чистого спирта, выпитого за два часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru