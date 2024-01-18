Врач Данишевский: Умереть можно от 400 мл чистого спирта, выпитого за два часа

Доктор медицинских наук Кирилл Данишевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что употребление литра водки без закуски и отлучения в туалет почти наверняка закончится летальным исходом.

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По его словам, убивает высокая концентрация спирта в организме. Так, 400 миллилитров чистого спирта являются смертельной дозой.

Такая доза может попасть в организм, если, например, выпить один литр водки или ведро пива, или четыре бутылки вина без закуски и похода в туалет в течение двух часов.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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