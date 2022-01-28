Врач дала советы перед сдачей экспресс-теста на коронавирус

Перед сдачей экспресс-теста на коронавирус не нужно промывать нос и высмаркиваться, так как это может дать ложноотрицательный результат. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Также, по словам эксперта, лучше не курить и не употреблять алкоголь перед тестом. Она пояснила, что это может сгладить или усилить результат.

Чернышова отметила в интервью «Вечерней Москве», что при воздействии на носоглотку вирус может быть смыт. При наличии сомнений лучше сдавать ПЦР-тест, подытожила врач.



