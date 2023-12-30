Впервые в истории России в искусственной среде обитания родился детеныш косатки

В "Москвариуме" впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки.

Детеныш панды из Московского зоопарка начал уверенно двигаться по вольеру

Вес новорожденного малыша составляет 150 килограммов, длина — около двух метров, сообщили на сайте мэра Москвы. Беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев. Все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринарных врачей.

После рождения малышка смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас идёт народное голосование за имя детёныша панды на московском ресурсе «Активный гражданин». Среди вариантов — Катюша, Сяо Мо — Маленькая Мо и другие.

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ФОТО: "Москвариум"
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