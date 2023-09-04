Возведение нового участка Нижегородского метрополитена начнется в ближайшее время

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» доставлен группой компаний «Моспроект-3» в Нижний Новгород. Здесь завершается подготовка к возведению первого тоннеля метрополитена, предусмотренному федеральной программы «Инфраструктурное меню» при поддержке российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила гендиректор «Моспроект-3» Анна Меркулова.

По ее словам, с помощью комплекса будет строиться новый участок Автозаводской линии от станции «Сенная» в сторону станции «Площадь Свободы».

Меркулова отметила, что первый тоннель будет проложен под улицами Максима Горького и Большой Печерской до площади Свободы. Она подчеркнула, что проходка будет вестись в сложных грунтах. Чтобы нивелировать их влияние, были применены ряд технических решений.

Имя комплекса «Владимир» положило начало традиции называть щиты «Моспроекта-3» в честь выдающихся исторических деятелей и современников, добавила Меркулова.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, слаженная работа федеральных властей и проработанная заявка правительства региона в рамках развития объектов инфраструктуры с применением ИБК позволила построить новые станции метро. Он назвал развитие метро знаковым для всего региона и заявил, что ждет от метростроевцев скорейшего начала работ и сохранения темпов строительства.

Продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, выделение которого Нижегородскому региону было одобрено в 2021 году в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина. Помимо продления Автозаводской линии, эксперты холдинга также занимаются развитием второй – Мещерско-Сормовской – ветки нижегородского метрополитена.

