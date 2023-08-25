ВОЗ: в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19

По его словам, это происходит на фоне общего снижения заболеваемости в мире. Гебрейесус подчеркнул, что инфекция остается глобальной угрозой для здоровья людей.

«Мы продолжаем призывать все государства к усилению наблюдения, расширению секвенирования и о предоставлении информации, чтобы мы могли оценить риск распространения новых штаммов, таких, как EG.5 и BA.2.86», - добавил глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ предупредили, что за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

