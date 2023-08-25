ВОЗ: в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19
В Бангладеш, Греции, Исландии, Мексике и США фиксируется увеличения числа госпитализаций и смертей от COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
По его словам, это происходит на фоне общего снижения заболеваемости в мире. Гебрейесус подчеркнул, что инфекция остается глобальной угрозой для здоровья людей.
«Мы продолжаем призывать все государства к усилению наблюдения, расширению секвенирования и о предоставлении информации, чтобы мы могли оценить риск распространения новых штаммов, таких, как EG.5 и BA.2.86», - добавил глава ВОЗ.
Ранее в ВОЗ предупредили, что за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru