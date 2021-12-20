ВОЗ: в РФ наблюдаются хорошие признаки по изменению эпидситуации

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о хороших признаках по изменению эпидемической обстановки в страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Вуйнович отметила, что ВОЗ согласна с позитивными оценками обстановки Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с инфекцией в РФ сообщил о наименьшем числе выявленных заражений за последние 2,5 месяца.



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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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