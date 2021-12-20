ВОЗ: в РФ наблюдаются хорошие признаки по изменению эпидситуации
20 декабря 202121:33
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила о хороших признаках по изменению эпидемической обстановки в страны. Об этом сообщает ТАСС.
Вуйнович отметила, что ВОЗ согласна с позитивными оценками обстановки Роспотребнадзора.
Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с инфекцией в РФ сообщил о наименьшем числе выявленных заражений за последние 2,5 месяца.
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru