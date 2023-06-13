«Ворованное топливо»: В отрасли призвали разобраться с нелегальными заправками

«Что касается легального рынка, тех стационарных заправок, которые давно работают, тут все в порядке. Никаких ухудшений не произошло, их и быть не может. Топливный рынок и его инфраструктура задышала за последние полтора года нормально. Но это привело и к развитию серого рынка, появились нестационарные заправки. Где-то это более цивильно было сделано, где-то это просто бочка к машине приделанная. Если говорить о необходимости контроля, то контролировать нужно вот этот серый рынок, нелегальный, который не попадает под нормативы. В этом сегменте есть заправки, которые торгуют ворованным топливом и прочее», - рассказал Баженов.

Собеседник НСН призвал не создавать дополнительные проверки для легальных заправок, которые добросовестно выполняют свою работу.

«Кто-то пожаловался, разовьем этот информационный повод, а в итоге отвечать за все это будет легальный рынок, нормальные заправщики. Здесь важно отделять мух от котлет. Контролировать нужно тех, кому это требуется, а не создавать дополнительные проверки для тех, кто давно и нормально работает. Проблема недоливов вообще выдуманная, если говорить о легальном рынке. Они могут случаться, но это человеческий фактор, техническая неисправность, это единичные случаи. Не верю, что проблема имеет массовый характер. На нелегальном рынке возможно все, и некачественный продукт, и не тот объем отгрузки», - заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти якобы планируют запретить экспорт топлива для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета на экспорт бензина, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

