Воробьев взял на контроль ситуацию с пожаром на полигоне «Сабурово»

Возгорание возникло на полигоне ТКО «Сабурово» в подмосковном городском округе Щелково, сообщает телеканал «360».

Глава округа Сергей Горелов назвал предварительной причиной возгорания несоблюдение технологии захоронения отходов.

Аккредитованная лаборатория проводит замеры атмосферного воздуха на границе жилой застройки.

Андрей Воробьев поручил вице-губернатору Дмитрию Пестову совместно с главой подмосковного управления МЧС Сергеем Полетыкиным выехать на полигон.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Московской области действует система раздельного сбора мусора. Жители разделяют «сухие» и «смешанные» отходы. В этом году в регионе планируется создание девяти комплексов по переработке.

«Девять больших комплексов должно быть построено в 2019 году. Сергиев Посад, Коломна, Кашира, Руза, Егорьевск, — все территории, которые будут оснащены по последнему слову техники», отметил Воробьев.

«Мы же закрыли 24 полигона из 39. Вот чтобы следующие закрыть, нам нужно открыть КПО. А каждый такой КПО стоит около трех миллиардов рублей, то есть это большие инвестиции», — заявил губернатор.

