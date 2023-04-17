Волонтёр рассказал о возросшем интересе москвичей к военной службе по контракту

Жители Москвы активно интересуются возможностью прохождения военной службы по контракту, сообщил журналистам волонтёр Никита Павликов, который помогает москвичам больше узнать о контрактной службе и раздает соответствующие буклеты около станции метро «Измайловская».

Работе столичного центра отбора на военную службу по контракту помогают волонтеры

По его словам, мужчины разного возраста интересуются процессом заключения контракта, порядком выплат, семейными льготами и возможностью получения военных специальностей при участии в спецоперации. Волонтёр рассказал, что ежедневно к нему подходит порядка 50 человек. В основном это мужчины 30-59 лет, но, по его словам, есть и молодёжь.

Ранее журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияМоскваКонтрактыРоссийская Армия

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