Волонтёр рассказал о возросшем интересе москвичей к военной службе по контракту
Жители Москвы активно интересуются возможностью прохождения военной службы по контракту, сообщил журналистам волонтёр Никита Павликов, который помогает москвичам больше узнать о контрактной службе и раздает соответствующие буклеты около станции метро «Измайловская».
По его словам, мужчины разного возраста интересуются процессом заключения контракта, порядком выплат, семейными льготами и возможностью получения военных специальностей при участии в спецоперации. Волонтёр рассказал, что ежедневно к нему подходит порядка 50 человек. В основном это мужчины 30-59 лет, но, по его словам, есть и молодёжь.
Ранее журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Набиуллина заявила, что больших послаблений по валютным ограничениям не планируется
- Захарова раскритиковала Чехию за передачу Украине марокканских танков
- Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва
- Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах
- Волонтёр рассказал о возросшем интересе москвичей к военной службе по контракту
- Депутат Журавлёв призвал выслать посла США за отказ от дачи объяснений
- В Минсельхозе Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины
- Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt
- СМИ: Выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте
- В США отменили первый испытательный полёт космического корабля Starship
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru