Волонтёр рассказал о возросшем интересе москвичей к военной службе по контракту

По его словам, мужчины разного возраста интересуются процессом заключения контракта, порядком выплат, семейными льготами и возможностью получения военных специальностей при участии в спецоперации. Волонтёр рассказал, что ежедневно к нему подходит порядка 50 человек. В основном это мужчины 30-59 лет, но, по его словам, есть и молодёжь.



Ранее журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

